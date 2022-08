Calcio: Juve, accordo con l'Eintracht per Kostic, il serbo non convocato per la Supercoppa (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - accordo raggiunto tra la Juventus e l'Eintracht Francoforte per il trasferimento dell'esterno sinistro Filip Kostic in bianconero. Il 29enne serbo, come confermato dal club tedesco, non verrà convocato per la Supercoppa Europea di domani contro il Real Madrid e già nella giornata di oggi potrebbe raggiungere Torino. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. - (Adnkronos) -raggiunto tra lantus e l'Francoforte per il trasferimento dell'esterno sinistro Filipin bianconero. Il 29enne, come confermato dal club tedesco, non verràper laEuropea di domani contro il Real Madrid e già nella giornata di oggi potrebbe raggiungere Torino.

La Juve ha preso Kostic: 15 milioni all'Eintracht Francoforte TORINO. L'affare è fatto: Filip Kostic è un nuovo giocatore della Juventus. Il rilancio dei bianconeri è stato decisivo, così come la volontà dell'esterno offensivo serbo di voler lasciare l'Eintracht ... Calciomercato: Eintracht. Kostic verso Juve,non convocato per Supercoppa "C'è una trattativa molto ben avviata con un altro club", ha spiegato il ds della squadra di Francoforte FRANCOFORTE (GERMANIA) - Filip Kostic a un passo dalla Juve. A confermarlo la mancata convocazione per la Supercoppa europea in programma domani a Helsinki contro il Real Madrid, ma anche e soprattutto le parole del direttore sportivo dell'Eintracht, ...