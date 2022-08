Bosco suona la carica: "Juventus, che brutta figura! Come il venditore di automobili che assiste Dybala" (Di martedì 9 agosto 2022) Andrea Bosco, giornalista e tifoso della Juventus, attraverso il suo editoriale su TuttoJuve, critica la strategia sul mercato dei bianconeri:"Come è mai stato possibile che la Juventus abbia... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 9 agosto 2022) Andrea, giornalista e tifoso della, attraverso il suo editoriale su TuttoJuve, critica la strategia sul mercato dei bianconeri:"è mai stato possibile che laabbia...

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #juventus #Dybala, ecco il commento di Andrea #Bosco - Pall_Gonfiato : #juventus #Dybala, ecco il commento di Andrea #Bosco - JeanGab63523069 : RT @mittdolcino: L'Italia implode in ogni settore. A Torino resiste solo Don Bosco, quanto meno la sua eredità (Nemesi, ormai non c'è nemm… - mittdolcino : L'Italia implode in ogni settore. A Torino resiste solo Don Bosco, quanto meno la sua eredità (Nemesi, ormai non c… -