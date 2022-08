Banche: Uilca, gli utili salgono a 6,8 miliardi ma il futuro è incerto (Di martedì 9 agosto 2022) MILANO – Le dieci maggiori Banche italiane nel primo semestre dell’anno hanno registrato una crescita complessiva del 5,5% dell’utile contabile, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 6,8 miliardi di euro. E’ quanto emerge da una analisi del Centro Studi Uilca Orietta Guerra che vede una situazione di “incertezza per il futuro a causa di una serie di fattori come l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime”. I risultati economici “sono stati influenzati da operazioni straordinarie, quali l’acquisto di Carige da parte di Bper e le svalutazioni realizzate da Intesa Sanpaolo e Unicredit sugli assets coinvolti nella guerra della Russia contro l’Ucraina, che tuttavia non sembrano impattare sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei rispettivi piani industriali”, spiega la ... Leggi su lopinionista (Di martedì 9 agosto 2022) MILANO – Le dieci maggioriitaliane nel primo semestre dell’anno hanno registrato una crescita complessiva del 5,5% dell’utile contabile, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 6,8di euro. E’ quanto emerge da una analisi del Centro StudiOrietta Guerra che vede una situazione di “incertezza per ila causa di una serie di fattori come l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime”. I risultati economici “sono stati influenzati da operazioni straordinarie, quali l’acquisto di Carige da parte di Bper e le svalutazioni realizzate da Intesa Sanpaolo e Unicredit sugli assets coinvolti nella guerra della Russia contro l’Ucraina, che tuttavia non sembrano impattare sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei rispettivi piani industriali”, spiega la ...

Lopinionista : Banche: Uilca, gli utili salgono a 6,8 miliardi ma il futuro è incerto - DamatoRicardo : RT @newsfinanza: Banche, Uilca: 'Utili in crescita a 6,8 miliardi di euro ma futuro incerto' - newsfinanza : Banche, Uilca: 'Utili in crescita a 6,8 miliardi di euro ma futuro incerto' - Uim_PoA : RT @Uilcanetwork: L'analisi del Centro Studi #Uilca Orietta Guerra sui conti economici del primo semestre 2022: banche, utili in crescita e… - BilaEoE : RT @Uilcanetwork: Il Centro Studi #Uilca Orietta Guerra su @ansa_economia con l'analisi sui conti economici del primo semestre 2022 delle m… -