Aurora Ramazzotti scatenata in vacanza | I suoi consigli piccanti fanno il giro del web (Di martedì 9 agosto 2022) Aurora Ramazzotti ha deciso di sdoganare alcuni taboo e si è scatenata sui social negli ultimi giorni con dei post abbastanza provocanti. Nelle ultime settimane la famosissima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha passato delle vacanze da sogno, prima in barca insieme alla madre (con la quale ha posato in bikini per alcuni scatti da vere modelle) e poi ha cambiato destinazione con un compagno di viaggio inaspettato. Aurora insieme al fidanzato Goffredo Cerza e all'amica Sara Daniele si sono diretti alla volta delle paradisiache rocce di Panarea, tra le quali la Ramazzotti non ha potuto fare a meno di posare ancora una volta, questa volta però in una mise ancora più provocante del bikini. A farle da fotografo è stato niente meno che l'ex gieffino Jonathan ...

