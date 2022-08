Addio a Olivia Newton John, è giallo sulle cause della morte (Di martedì 9 agosto 2022) Un terribile lutto sconvolge il mondo dello spettacolo: è morta all’età di 73 anni la famosa attrice Olivia Newton-John. È divenuta famosa per aver interpretato il ruolo di Sandy nel film “Grease” accanto a John Travolta. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato sui social dal marito: “La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile“. (Continua dopo la foto…) Chi era Olivia Newton John Dame Olivia Newton-John è stata una famosa ... Leggi su tvzap (Di martedì 9 agosto 2022) Un terribile lutto sconvolge il mondo dello spettacolo: è morta all’età di 73 anni la famosa attrice. È divenuta famosa per aver interpretato il ruolo di Sandy nel film “Grease” accanto aTravolta. L’annunciosua scomparsa è stato dato sui social dal marito: “La signora(73) è morta pacificamente nel suo ranch nel sudCalifornia questa mattina, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacyfamiglia in questo momento molto difficile“. (Continua dopo la foto…) Chi eraDameè stata una famosa ...

