“Abbiamo un problema serio”: Marco Liorni lo comunica in diretta anche alla regia, studio sotto shock (Di martedì 9 agosto 2022) Attimi di panico in diretta per il conduttore Marco Liorni costretto ad un inaspettato annuncio: tutto lo studio senza parole Il conduttore Marco Liorni (screenshot RaiPlay)Sono settimane intense e piene di lavoro per Marco Liorni alle prese con una nuova edizione del suo format Reazione a Catena. Il noto programma andrà infatti in onda un mese in più rispetto al solito e terminerà quindi ad ottobre quando il pre serale di Rai 1 tornerà nelle mani di Flavio Insinna e L’Eredità. Nonostante la formula ormai vincente ed amatissima dal pubblico, Liorni si è ritrovato a dover fare un annuncio inaspettato nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato che ha visto il ritiro improvviso dei campioni in carica. Marco ... Leggi su specialmag (Di martedì 9 agosto 2022) Attimi di panico inper il conduttorecostretto ad un inaspettato annuncio: tutto losenza parole Il conduttore(screenshot RaiPlay)Sono settimane intense e piene di lavoro peralle prese con una nuova edizione del suo format Reazione a Catena. Il noto programma andrà infatti in onda un mese in più rispetto al solito e terminerà quindi ad ottobre quando il pre serale di Rai 1 tornerà nelle mani di Flavio Insinna e L’Eredità. Nonostante la formula ormai vincente ed amatissima dal pubblico,si è ritrovato a dover fare un annuncio inaspettato nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato che ha visto il ritiro improvviso dei campioni in carica....

Mov5Stelle : Il problema della sicurezza è un problema serio che riguarda tutti e per pregiudizi ideologici è spesso attribuito… - ludovicapuleo : io e @_fraa____ abbiamo un problema - melamarlene : @ceciapesca No no qui abbiamo il problema opposto...quasi stagionato, ecco - FranzonGiacomo : @Pennacchiiiii @welikeduel Io ho smesso di seguirla qualche mese fa perché aveva cominciato ad annoiarmi (problema… - LuisLpezNadal1 : @canislupus80 @SilviDumitrache @matteosalvinimi Sono spagnolo e abbiamo lo stesso problema. Qui gli stranieri sono… -