Vaiolo delle scimmie, da lunedì 8 agosto le prime vaccinazioni: ecco chi deve farlo e quali regioni a rischio (Di lunedì 8 agosto 2022) Vaiolo delle scimmie. I primi vaccini per contrastare il Vaiolo delle scimmie sono in consegna in alcune regioni d’Italia proprio in queste ultime ore. A partire da lunedì 8 agosto, dunque, si inizierà con la somministrazione anche allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute ha di recente pubblicato due circolari che assegnano alle quattro regioni più colpite le 5.200 dosi oggi esistenti in Italia e che indicano quali persone le potranno ricevere: passo essenziale per l’inizio della campagna di immunizzazione contro la nuova epidemia comparsa a maggio scorso che ha teso una nuova sfida per il nostro sistema sanitario, già fortemente provato dall’emergenza Covid. La malattia e le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022). I primi vaccini per contrastare ilsono in consegna in alcuned’Italia proprio in queste ultime ore. A partire da, dunque, si inizierà con la somministrazione anche allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute ha di recente pubblicato due circolari che assegnano alle quattropiù colpite le 5.200 dosi oggi esistenti in Italia e che indicanopersone le potranno ricevere: passo essenziale per l’inizio della campagna di immunizzazione contro la nuova epidemia comparsa a maggio scorso che ha teso una nuova sfida per il nostro sistema sanitario, già fortemente provato dall’emergenza Covid. La malattia e le ...

