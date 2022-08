Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Colpevole ritardo su vaccinazioni, ormai è endemico” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Le vaccinazioni contro il Vaiolo delle scimmie partite oggi all’Inmi Spallanzani di Roma e in altre tre Regioni “sono iniziate con Colpevole ritardo e nelle altre regioni non partiranno prima di altre settimane, mentre si dovrebbe fare di tutto per evitare di arrivare anche lì a numeri elevati. La colpa è del ministero della Salute che ha sottovalutato il problema, non si è voluto agire per rispettare il politically correct e siamo in ritardo di due mesi rispetto ad altri Paesi Ue”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Ora dobbiamo correre e fare una campagna vaccinale ad agosto non è semplice. Le persone non possono prendere e andare a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Lecontro ilpartite oggi all’Inmi Spallanzani di Roma e in altre tre Regioni “sono iniziate cone nelle altre regioni non partiranno prima di altre settimane, mentre si dovrebbe fare di tutto per evitare di arrivare anche lì a numeri elevati. La colpa è del ministero della Salute che ha sottovalutato il problema, non si è voluto agire per rispettare il politically correct e siamo indi due mesi rispetto ad altri Paesi Ue”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Ora dobbiamo correre e fare una campagna vaccinale ad agosto non è semplice. Le persone non possono prendere e andare a ...

