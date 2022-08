«Trump voleva che i generali del Pentagono fossero come quelli nazisti». L’intercettazione tra l’ex presidente e ufficiale (Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle ultime settimane l’immagine della presidenza di Donald Trump era già stata compromessa dalle rivelazioni emerse dall’inchiesta parlamentare sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Accuse che parlano di un presidente inerte davanti all’avanzare dei sobillatori, un presidente che avrebbe addirittura cercato di deviare il tragitto dell’auto presidenziale per avvicinarsi agli scontri. Ora nuove indiscrezioni rendono ancora più fosco il quadro della presidenza di Trump. Nel libro The Divider: Trump in the White House scritto dai giornalisti Peter Baker e Susan Glasser emerge una dialogo compromettente tra Trump e l’ex generale John Kelly, allora capo dello staff. Uno scambio di domande con al centro il ruolo dei generali del ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle ultime settimane l’immagine della presidenza di Donaldera già stata compromessa dalle rivelazioni emerse dall’inchiesta parlamentare sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Accuse che parlano di uninerte davanti all’avanzare dei sobillatori, unche avrebbe addirittura cercato di deviare il tragitto dell’auto presidenziale per avvicinarsi agli scontri. Ora nuove indiscrezioni rendono ancora più fosco il quadro della presidenza di. Nel libro The Divider:in the White House scritto dai giornalisti Peter Baker e Susan Glasser emerge una dialogo compromettente tragenerale John Kelly, allora capo dello staff. Uno scambio di domande con al centro il ruolo deidel ...

