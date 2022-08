(Di lunedì 8 agosto 2022) Rientra l'emergenza a, dove unall'acquedotto in seguito alla frana in Val Ferret di venerdì 5 agosto aveva lasciato, residenti, bar e ristoranti senz'. Ilha ...

telodogratis : Torna l’acqua a Courmayeur, acquedotto riparato - fisco24_info : Torna l'acqua a Courmayeur, acquedotto riparato: Dopo i disagi e le proteste dei turisti. Ma l'acqua necessita 'anc… - DarthPump : Torna l'acqua a Courmayeur, acquedotto riparato - leggoit : Torna l'#acqua a #courmayeur (dopo la rivolta dei turisti). Il Comune: «Guasto riparato». Ma servirà ancora bollirla - SkyTG24 : Torna l'acqua a Courmayeur, acquedotto riparato -

L'necessita 'ancora di essere bollita, poiché potranno esserci delle impurità'. A Courmayeur in questi giorni la mancanza diha creato pesanti disagi a residenti, albergatori, ristoratori ...Invece quando sta male quali sono i segnali "Il primo è il riscaldamento dell'. Poi, appunto, la pesca industriale eccessiva (100 milioni di squali uccisi ogni anno per fare la zuppa di pinne ...Rientra l'emergenza a Courmayeur, dove un guasto all'acquedotto in seguito alla frana in Val Ferret di venerdì 5 agosto ...«I lavori di riparazione dell'acquedotto comunale, interessato nella sera del 5 agosto dalla frana in Val Ferret (Italia), sono sostanzialmente terminati». Lo fa sapere il Comune di Courmayeur, dove l ...