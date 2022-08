“Stop all’acqua frizzante? Pensavamo durasse un mese, ora non vediamo la luce”: l’ad di Sant’Anna e l’allarme sulla mancanza di anidride carbonica (Di lunedì 8 agosto 2022) “Ho lanciato l’allarme di mancanza di Co2 non solo in Italia ma in tutta Europa. Per noi comporta che il 30% della produzione di acqua gasata non la possiamo fare, oggi il 30% delle nostre linee sono completamente ferme. Prima si pensava solo a un mese, adesso non vediamo la luce. Manca la Co2 perché i costi dell’energia sono talmente aumentati che non conviene più produrla, i produttori non vendono sottocosto”. Lo ha spiegato Alberto Bertone, patron di Fonti di Vinadio che produce l’acqua Sant’Anna, intervistato dall’Ansa. Un mese fa aveva lanciato l’allarme che saremmo rimasti senza acqua frizzante, e così è stato. “Prima costava circa 2mila euro a tonnellata, oggi 20mila. A questi prezzi andremmo anche noi sottocosto e dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) “Ho lanciatodidi Co2 non solo in Italia ma in tutta Europa. Per noi comporta che il 30% della produzione di acqua gasata non la possiamo fare, oggi il 30% delle nostre linee sono completamente ferme. Prima si pensava solo a un, adesso nonla. Manca la Co2 perché i costi dell’energia sono talmente aumentati che non conviene più produrla, i produttori non vendono sottocosto”. Lo ha spiegato Alberto Bertone, patron di Fonti di Vinadio che produce l’acqua, intervistato dall’Ansa. Unfa aveva lanciatoche saremmo rimasti senza acqua, e così è stato. “Prima costava circa 2mila euro a tonnellata, oggi 20mila. A questi prezzi andremmo anche noi sottocosto e dovrebbe ...

