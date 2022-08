Stati Uniti | il Senato approva una storica legge su assistenza sanitaria e clima

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nel tardo pomeriggio di domenica 7 agosto (ora italiana) via libera daldegliall’Inflaction Reduction Act, il maxi piano che prevede importanti interventi contro il cambiamentotico, sull’e sul fronte fiscale. La proposta diè statata con 51 sì e 50 contrari: decisivo per superare il pareggio è stato il voto della vicepresidente Kamala Harris. Ora il testo dovrà passare alla Camera, controllata dai Democratici, che si prevede prenderà in esame lavenerdì 12 agosto.Il pacchetto è il prodotto di negoziati minuziosi e la suazione finale rappresenterebbe per il presidente Joe Biden e per il suo partito un importante vittoria in vista delle prossime ...

rusembitaly : ??Gli agenti infettivi che rientrano nella zona di interesse del Pentagono diventano successivamente pandemici, pro… - fattoquotidiano : Nel corso di un'intervista alla 'Cnn' il co-fondatore della storica band spara a zero sul Presidente degli Stati Un… - riotta : Con il pacchetto di @JoeBiden sull'economia verde, passato al Senato e ora alla Camera, gli Stati Uniti tornano lea… - henniu : RT @rusembitaly: ??Gli agenti infettivi che rientrano nella zona di interesse del Pentagono diventano successivamente pandemici, producendo… - CesareCamboni : RT @rusembitaly: ??Gli agenti infettivi che rientrano nella zona di interesse del Pentagono diventano successivamente pandemici, producendo… -

Il bosniaco ha disputato un'ottima tournèe negli, ed è visto dal tecnico blaugrana come la miglior alternativa, al momento, a Busquets nel ruolo di regista davanti alla difesa. Per Pjanic ...Nel 1973, ha ricevuto il primo dei suoi quattro Grammy Awards, vincendo il premio come migliore cantante country per il suo album di debutto negli, "Let Me Be There", la title track è ...Si è spenta all'età di 73 anni Olivia Newton-John. L'indimenticabile Sandy di Grease, la biondina timida che si trasforma in una pantera sexy nel film cult con John Travolta, è morta dopo una lunga ba ...Ascolta di Saverio Pipitone – Appena sotto il livello del mare, sospinte dalla corrente, migliaia di meduse blu fluorescenti stiparono e ostruirono i tubi di aspirazione dell’acqua per il raffreddamen ...