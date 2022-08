Seoul, piogge torrenziali paralizzano la città: auto sommerse e metro allagate (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono le piogge più gravi della storia di Seoul quelle che stanno colpendo la capitale della Corea del Sud. Il livello delle piogge ha toccato gli oltre 133 millimetri, superando il record precedente ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono lepiù gravi della storia diquelle che stanno colpendo la capitale della Corea del Sud. Il livello delleha toccato gli oltre 133 millimetri, superando il record precedente ...

Seoul, piogge torrenziali paralizzano la città: auto sommerse e metro allagate Sono le piogge più gravi della storia di Seoul quelle che stanno colpendo la capitale della Corea del Sud. Il livello delle piogge ha toccato gli oltre 133 millimetri, superando il record precedente dell'... Seoul allagata. Non accadeva da 80 anni La pioggia non sembra cessare. Secondo le notizie riportate dai canali coreani, quella di oggi è la peggior inondazione in Corea del Sud. Il livello di piogge - oltre i 133 mm - avrebbe infatti superato il record registrato il 5 agosto 1942 (118,6 mm). Le immagini della metropolitana allagata, carpe per le vie della città e persino cittadini bloccati ... ilmessaggero.it Sono lepiù gravi della storia diquelle che stanno colpendo la capitale della Corea del Sud. Il livello delleha toccato gli oltre 133 millimetri, superando il record precedente dell'...La pioggia non sembra cessare. Secondo le notizie riportate dai canali coreani, quella di oggi è la peggior inondazione in Corea del Sud. Il livello di- oltre i 133 mm - avrebbe infatti superato il record registrato il 5 agosto 1942 (118,6 mm). Le immagini della metropolitana allagata, carpe per le vie della città e persino cittadini bloccati ... Seoul, piogge torrenziali paralizzano la città: auto sommerse e metro allagate