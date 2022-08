Scuola, il bluff della riapertura senza mascherina. “Se le cose dovessero cambiare…” (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago – A Scuola niente mascherina a settembre, secondo quanto riportato anche su Tgcom24. Ma – tanto per cambiare – è un bluff. Scuola, il no alla mascherina e il presagio oscuro Insomma, si torna a Scuola senza mascherina. Lo dice l’Istituto Superiore di Sanità, insieme ai ministeri della Salute, dell’Istruzione, e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Si respira, finalmente? Macché. La comunicazione dei reparti competenti è una non comunicazione. Per essere più cinici, un’indicazione che non è un’indicazione. Perché? Ma ovvio, cosa potremmo mai aspettarci se un virus dovesse ricominciare a diffondersi? Chi può saperlo, chi può dirlo. E allora se l’inflazionatissima – concettualmente – “situazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago – Anientea settembre, secondo quanto riportato anche su Tgcom24. Ma – tanto per cambiare – è un, il no allae il presagio oscuro Insomma, si torna a. Lo dice l’Istituto Superiore di Sanità, insieme ai ministeriSalute, dell’Istruzione, e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Si respira, finalmente? Macché. La comunicazione dei reparti competenti è una non comunicazione. Per essere più cinici, un’indicazione che non è un’indicazione. Perché? Ma ovvio, cosa potremmo mai aspettarci se un virus dovesse ricominciare a diffondersi? Chi può saperlo, chi può dirlo. E allora se l’inflazionatissima – concettualmente – “situazione ...

NomeEssere : RT @IlPrimatoN: Restrizioni no ma poi forse sì ?? @StelioFergola - IlPrimatoN : Restrizioni no ma poi forse sì ?? @StelioFergola - massimo15691 : Calenda ti ricordi che sei un bluff?A scuola devi tornarci tu,te lo dice anche Rosato.Calenda era partito per cambi… - gtorsaGiorgio : @LucillaMasini Calenda si spaccia per statista , ma qualcuno mi può dire cosa ha mai fatto per meritare simile fama… - Demiu18 : @AryaSeven7 Allora è andata a scuola dal migliore Gianginocesco... Un uomo, un bluff -