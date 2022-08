Sassuolo fuori col Modena in Coppa Italia, avanti il Genoa (Di lunedì 8 agosto 2022) Modena (ITALPRESS) – Il Sassuolo saluta la Coppa Italia ai trentaduesimi di finale. Vince la neopromossa in Serie B Modena che si impone 3-2. Prima mezz’ora da incubo per gli uomini di Dionisi. All’11’ Falcinelli sblocca il risultato con una conclusione leggermente deviata mentre al 30? arriva il raddoppio: Azzi calcia dal limite e colpisce il palo, sul tap in è puntuale Mosti. Il Sassuolo riesce ad accorciare le distanze prima del duplice fischio con Berardi su rigore. Ma al 52? c’è il nuovo gol di Mosti, bravo a fiondarsi nuovamente su una respinta e a depositare in rete. A nulla serve al Sassuolo il gol di Ayhan nel finale. Ai sedicesimi il Modena sfiderà una tra Cremonese e Ternana.Altro 3-2 a Marassi, dove il Genoa si guadagna il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022)(ITALPRESS) – Ilsaluta laai trentaduesimi di finale. Vince la neopromossa in Serie Bche si impone 3-2. Prima mezz’ora da incubo per gli uomini di Dionisi. All’11’ Falcinelli sblocca il risultato con una conclusione leggermente deviata mentre al 30? arriva il raddoppio: Azzi calcia dal limite e colpisce il palo, sul tap in è puntuale Mosti. Ilriesce ad accorciare le distanze prima del duplice fischio con Berardi su rigore. Ma al 52? c’è il nuovo gol di Mosti, bravo a fiondarsi nuovamente su una respinta e a depositare in rete. A nulla serve alil gol di Ayhan nel finale. Ai sedicesimi ilsfiderà una tra Cremonese e Ternana.Altro 3-2 a Marassi, dove ilsi guadagna il ...

