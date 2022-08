“Sarei morta senza lei”. Alessia Marcuzzi choc, incidente assurdo. L’amica vip le salva la vita (Di lunedì 8 agosto 2022) Attimi di terrore in un ristorante a Londra, dove Alessia Marcuzzi ha, letteralmente, rischiato di morire. Sarebbe morta, molto probabilmente, se la moglie di Francesco Facchinetti, suo ex e papà della loro figlia Mia (2011), la seguita Wilma Faissol, non fosse intervenuta. Un fatto che l’amata famiglia allargata non potrà mai dimenticare. Se, anni fa, Wilma Faissol, che in Brasile ha un passato di chirurgo maxillofacciale, non avesse seguito un corso di primo soccorso, dove ha imparato la manovra di Heimlich, Alessia Marcuzzi sarebbe potuta morire soffocata di fronte a suo marito e ai suoi figli Tommaso (2001) e Mia. La conduttrice ha rivelato il tutto online, commossa. Alessia Marcuzzi, brutto momento “Eravamo in un ristorante a Londra, un pezzo di ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 8 agosto 2022) Attimi di terrore in un ristorante a Londra, doveha, letteralmente, rischiato di morire. Sarebbe, molto probabilmente, se la moglie di Francesco Facchinetti, suo ex e papà della loro figlia Mia (2011), la seguita Wilma Faissol, non fosse intervenuta. Un fatto che l’amata famiglia allargata non potrà mai dimenticare. Se, anni fa, Wilma Faissol, che in Brasile ha un passato di chirurgo maxillofacciale, non avesse seguito un corso di primo soccorso, dove ha imparato la manovra di Heimlich,sarebbe potuta morire soffocata di fronte a suo marito e ai suoi figli Tommaso (2001) e Mia. La conduttrice ha rivelato il tutto online, commossa., brutto momento “Eravamo in un ristorante a Londra, un pezzo di ...

