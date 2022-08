Roma, Carles Perez va al Celta Vigo: l’annuncio degli spagnoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Carles Perez pronto a fare ritorno in Patria al Celta Vigo. Arriva l’annuncio ufficiale sull’attaccante della Roma Carles Perez sarà un nuovo giocatore del Celta Vigo. l’annuncio ufficiale sull’attaccante attualmente alla Roma. IL COMUNICATO – «RC Celta e AS Roma hanno raggiunto un accordo di principio per il prestito dell’attaccante catalano Carles Pérez. La firma dell’accordo con il calciatore è in attesa del soddisfacente superamento della relativa visita medica». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022)pronto a fare ritorno in Patria al. Arrivaufficiale sull’attaccante dellasarà un nuovo giocatore delufficiale sull’attaccante attualmente alla. IL COMUNICATO – «RCe AShanno raggiunto un accordo di principio per il prestito dell’attaccante catalanoPérez. La firma dell’accordo con il calciatore è in attesa del soddisfacente superamento della relativa visita medica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

