Riforma pensioni 2023, a chi credere? Quota 41 e via dai 62 anni con penalità 1.5% annuo (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo la caduta del Governo ed il 'panico' iniziale dei pensionandi relativamente al fatto che gennaio é sempre più vicino e l'istabilità governativa rischia di rinviare nuovamente una Riforma delle pensioni che li salvi dal ritorno in toto della Legge Fornero, in molti hanno iniziato a leggere gli articoli di giornali che parlano di proposte, di prime dichiarazioni dei vari esponenti politici, insomma il dubbio, per molti é che si sia già aperta la campagna elettorale, ma che in verità tutto si traduca in promesse vuote post voto. Di chi fidarsi allora? Vi é un grupo Facebook nato da poco UTP, l'acronimo sta per 'uniti per la tutela della pensione' che grazie al fondatore nonché nostro editorialista, noto a molti dei nostri lettori, Mauro Marino ha stilato una proposta pensioni che racchiude i desiderata cardine dei futuri ...

