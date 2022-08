Raspadori al Napoli, annuncio di Carnevali in diretta sulla trattativa! (Di lunedì 8 agosto 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Italia Uno, a margine della sfida di Coppa Italia contro il Modena. Giacomo Raspadori resta nel mirino del Napoli, che conta di chiudere a breve per il classe 2000. L’ulteriore conferma arriva proprio dal dirigente della società emiliana, che dichiara: “In un modo o nell’altro, dobbiamo definire a breve il tutto. Stiamo già parlando con il Napoli da giorni e vedremo cosa riuscire a fare con loro. Noi lo terremmo volentieri, ma sappiamo che lui vorrebbe giocare in un club importante. Non è una trattativa facile, ma c’è un tempo entro cui dobbiamo chiudere una trattativa. Quel termine dovrebbe essere nei primissimi giorni di questa settimana”. CESENA, ITALY – JUNE 07: Giacomo Raspadori ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Italia Uno, a margine della sfida di Coppa Italia contro il Modena. Giacomoresta nel mirino del, che conta di chiudere a breve per il classe 2000. L’ulteriore conferma arriva proprio dal dirigente della società emiliana, che dichiara: “In un modo o nell’altro, dobbiamo definire a breve il tutto. Stiamo già parlando con ilda giorni e vedremo cosa riuscire a fare con loro. Noi lo terremmo volentieri, ma sappiamo che lui vorrebbe giocare in un club importante. Non è una trattativa facile, ma c’è un tempo entro cui dobbiamo chiudere una trattativa. Quel termine dovrebbe essere nei primissimi giorni di questa settimana”. CESENA, ITALY – JUNE 07: Giacomo...

