Pallanuoto, Mondiali juniores 2022: l'Italia al femminile chiude al quarto posto, nella finalina si impone l'Ungheria (Di lunedì 8 agosto 2022) Termina in quarta posizione il Mondiale juniores per la Nazionale italiana femminile di Pallanuoto: le azzurrine infatti sono state sconfitte nella finalina per la medaglia di bronzo in quel di Belgrado dall'Ungheria per 9-5. 3-1, 3-1, 1-1, 2-2 i parziali in favore della compagine magiara, per la squadra guidata da Giacomo Grassi a segno Longo con una doppietta, Di Maria, De March e Boldrini con un gol a testa. A portare a casa la medaglia d'oro è la Nazionale statunitense, che aveva battuto il giovane Setterosa in semifinale: 10-8 alla Grecia nella sfida per il titolo.

