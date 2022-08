Milan, Lazetic incanta: la scelta per il futuro e il destino incrociato con Origi (Di lunedì 8 agosto 2022) Un talento pronto al decollo. Marko Lazetic si sta smettendo in grande evidenza in questa fase di preparazione con il Milan: due gol ieri nel... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Un talento pronto al decollo. Markosi sta smettendo in grande evidenza in questa fase di preparazione con il: due gol ieri nel...

AntoVitiello : #Milan-Pergolettese, partitella terminata 7-1 a #Milanello a porte chiuse 3 gol De Ketelaere 2 Lazetic 1 Pobega 1 Adli - cmdotcom : #Calciomercato #Milan, #Lazetic incanta: la scelta per il futuro e il destino incrociato con #Origi - GabrieleBelved6 : @ilgiovanemassi @MondoToro_net @MilanPress_it Inventato dai giornali per un fantomatico interessamento di Juric -la… - lakakadonkey : RT @russ_mario1: Secondo me Lazetic non rimane al Milan perché Origi infortunato, anche perché può giocare Rebic e CDK in quella posizione.… - Cucciolina96251 : RT @theMilanZone_: ?? Il #Torino ha chiesto #Lazetic in prestito al #Milan, è una richiesta specifica di Juric. via @danielfsperanza -