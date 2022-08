Le grotte da fiaba | nel buio all’improvviso si illuminano come un cielo stellato!

(Di lunedì 8 agosto 2022) Avete mai sentito parlare di Le Waitomo Caves? Sono dellecalcaree che si trovano sull’Isola del Nord della Nuova Zelanda a circa 200 km da Auckland. La loro storia è molto interessante e in questo articolo vogliamo raccontarvi alcune curiosità al riguardo.si sono formate? Qual è la loro particolarità? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE: –Sardegna, le‘ricamate’ dalla natura: lo spettacolo da vedere almeno una volta nella vita Leda: si trovano in Nuova Zelanda e sono uniche Si chiamano Waitomo Caves e sono considerare delledaper la loro forma e la loro particolarità. La Nuova Zelanda è la loro patria e si sono formate a causa di un’erosione da parte dell’oceano che risale circa a 30 milioni di anni fa. Esse sono ...

Italiani.it

Il film salta d'improvviso dalla cruda realtà al lirismo della, con scene di atroce violenza ... scenari di riti arcaici, sacrifici e malìe, e labirintichescavate dall'acqua che ...Si può fare un percorso ad anello di circa 3 chilometri per visitare lemedievali rupestri e ... Lettura consigliata In questa gita fuori porta per tutta la famiglia si passa dallaal ... Le Grotte del Caglieron, un angolo di fresca bellezza - itTreviso In Nuova Zelanda esistono delle grotte uniche, chiunque le visiti ne resta stupito per la loro bellezza e grandiosità ...