Lazio, Sarri prepara il debutto con Pedro: il piano (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA - Allarme rientrato per Pedro. La smorfia di dolore mostrata dall'esterno spagnolo praticamente per tutto il primo tempo della gara contro il Valladolid aveva preoccupato Sarri e i tifosi della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA - Allarme rientrato per. La smorfia di dolore mostrata dall'esterno spagnolo praticamente per tutto il primo tempo della gara contro il Valladolid aveva preoccupatoe i tifosi della ...

AlfredoPedulla : #Cucurella-#Chelsea e #Udogie-#Brighton (vecchia idea di giugno) è una possibilità in più per #EmersonPalmieri-… - AlfredoPedulla : #LuisAlberto: la soluzione (#Siviglia o no) nel giro di 5-6 giorni. #Sarri ritiene #Ilic (bloccato dalla #Lazio) pe… - lUltimoUomo : La Lazio sembra essere riuscita a tenere i suoi grandi talenti anche quest'anno, adesso tocca a Sarri superare i li… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri prepara il debutto con Pedro: il piano - CMondavio : RT @Gianluc93104660: #Romagnoli “corona” il suo sogno #Casale e #Vecino qui per Sarri #MarcosAntonio subito “sì” alla Lazio #Provedel vole… -