Lazio, è febbre da abbonamento: la società ha deciso di posticipare la chiusura della vendita (Di lunedì 8 agosto 2022) febbre da abbonamento in casa Lazio: l’entusiasmo biancoceleste ha spinto la società a posticipare la chiusura della vendita febbre da abbonamento in casa Lazio: l’entusiasmo biancoceleste ha spinto la società a posticipare la chiusura della vendita. Il comunicato del club: COMUNICATO – «Superata quota 23.000, grazie all’impennata nell’ultimo giorno di campagna, la società ha deciso di procrastinare il termine della vendita degli abbonamenti di 24 ore. I tifosi biancocelesti avranno quindi tempo fino alle ore 19:00 di martedì 9 agosto per sottoscrivere ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022)dain casa: l’entusiasmo biancoceleste ha spinto laladain casa: l’entusiasmo biancoceleste ha spinto lala. Il comunicato del club: COMUNICATO – «Superata quota 23.000, grazie all’impennata nell’ultimo giorno di campagna, lahadi procrastinare il terminedegli abbonamenti di 24 ore. I tifosi biancocelesti avranno quindi tempo fino alle ore 19:00 di martedì 9 agosto per sottoscrivere ...

