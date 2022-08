La storia di Archie Battersbee, che avrà per sempre 12 anni (Di lunedì 8 agosto 2022) Il bellissimo viso di Archie Battersbee ha fatto capolino dalle pagine del mio pc all’incirca una settimana fa, mentre stavo facendo la rassegna stampa quotidiana. Impossibile non fermarsi a leggere la notizia e, lo confesso, dopo averla scrutata da cima a fondo, mi sono pentita di averla trovata, perché sapevo che quella storia mi sarebbe entrata nell’anima, perché quegli occhi così profondi e riflessivi si erano già fatti strada nei meandri della mia coscienza, e perché è bastato ascoltare le parole di sua madre una volta, per immedesimarsi nel suo dolore e nella sua disperazione. E suo figlio in un attimo è diventato, anche, figlio mio. Mi sono chiesta cosa avrei fatto io se mi fossi trovata al suo posto, mi sono chiesta fino a che punto è giusto che un tribunale possa decidere le sorti di un bambino minorenne al posto dei genitori, ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 agosto 2022) Il bellissimo viso diha fatto capolino dalle pagine del mio pc all’incirca una settimana fa, mentre stavo facendo la rassegna stampa quotidiana. Impossibile non fermarsi a leggere la notizia e, lo confesso, dopo averla scrutata da cima a fondo, mi sono pentita di averla trovata, perché sapevo che quellami sarebbe entrata nell’anima, perché quegli occhi così profondi e riflessivi si erano già fatti strada nei meandri della mia coscienza, e perché è bastato ascoltare le parole di sua madre una volta, per immedesimarsi nel suo dolore e nella sua disperazione. E suo figlio in un attimo è diventato, anche, figlio mio. Mi sono chiesta cosa avrei fatto io se mi fossi trovata al suo posto, mi sono chiesta fino a che punto è giusto che un tribunale possa decidere le sorti di un bambino minorenne al posto dei genitori, ...

