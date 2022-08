(Di lunedì 8 agosto 2022) Ildisarà venduto per 525 milioni di dollari a Cox, un grosso gruppo indistriale attivo nei media, nelle comunicazioni e nel settore delle auto. I tre fondatori diriceveranno incentivi economici per restare nell’azienda

ilpost : La società Cox Enterprises comprerà il sito americano di news Axios -

Il Post

Enterprises ha raggiunto un accoro per acquisire Axios per 525 milioni di dollari in contanti . ... Axios trasformerà il suo ramo software, Axios HQ, in unaseparata e autonoma guidata dal ...Simile, la situazione di Courteneyche ha confessato di non essersi resa conto di quanto 'strani' fossero stati i suoi interventi estetici. Nel 2017, l'attrice aveva detto di aver poi 'sciolto' ... La società Cox Enterprises comprerà il sito americano di news Axios