Juventus, Rabiot ai saluti: andrà al Manchester United (Di lunedì 8 agosto 2022) La storia tra Adrien Rabiot e la Juventus sembra essere davvero arrivata al capolinea. Dopo la brutta sconfitta subita in amichevole con l’Atletico Madrid infatti, a Torino sono subito tornati a concentrarsi sulle trattative in entrata ma soprattutto in uscita. Che il francese fosse uno degli esuberi bianconeri da piazzare sul calciomercato era noto ormai dalla fine della scorsa stagione, ma adesso è spuntato anche un club prestigioso pronto a puntare sul centrocampista arrivato a Torino dal Paris Saint-Germain. Rabiot infatti è finito nel mirino del Manchester United, a caccia di rinforzi per la mediana. I Red Devils fanno sul serio per ventisettenne, tanto da aver già avviato una trattativa che viaggia spedita verso la fumata bianca. L’accordo tra i bianconeri e lo United è già ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) La storia tra Adriene lasembra essere davvero arrivata al capolinea. Dopo la brutta sconfitta subita in amichevole con l’Atletico Madrid infatti, a Torino sono subito tornati a concentrarsi sulle trattative in entrata ma soprattutto in uscita. Che il francese fosse uno degli esuberi bianconeri da piazzare sul calciomercato era noto ormai dalla fine della scorsa stagione, ma adesso è spuntato anche un club prestigioso pronto a puntare sul centrocampista arrivato a Torino dal Paris Saint-Germain.infatti è finito nel mirino del, a caccia di rinforzi per la mediana. I Red Devils fanno sul serio per ventisettenne, tanto da aver già avviato una trattativa che viaggia spedita verso la fumata bianca. L’accordo tra i bianconeri e loè già ...

