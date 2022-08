sportmediaset : Allegri ha gli uomini contati col Sassuolo: Szczesny fuori 20 giorni #Szczesny #juvesassuolo #sportmediaset - antocheeks96 : RT @softJumped: Il Manchester United dà a 0 Pogba alla Juve, poi se lo ricompra a 100 milioni e poi glielo dà di nuovo a 0, infine prende R… - Agios_00 : RT @BJ_dump01: @Swiety000 @ecambiaghi @Dino49555116 Tra l'altro è sempre stato in prestito Morata. Fosse stato sempre della Juve, senza far… - FiorentinaUno : Qui Juve, un altro top ko. Salta la gara contro la Fiorentina? Le ultime - ZonaBianconeri : RT @CorSport: #Juve, altro guaio: #Szczesny fuori 20 giorni -

TUTTO mercato WEB

Calciomercato Juventus, adesso sarebbe davvero un duello ai vertici per il 'nuovo Marchisio'. Il centrocampista che può fare la differenza. La Juventus valuta l'acquisto di uncentrocampista. Il nome arriva dall'Italia, o meglio, è un profilo decisamente già noto e già nel giro della nazionale maggiore. Stiamo parlando, chiaramente, di Frattesi. Il centrocampista del ...Piove sul bagnato in casa, che vede sempre più piena l'infermeria. Questa volta l'illustre infortunato è il portiere titolare Wojciech Szczesny, uscito alla fine del primo tempo nell'amichevole contro l'Atletico Madrid ... Milan, Fofana un affare. Prendilo! Juve, Muriel altro che Arnautovic. Imprenditori vincenti... ma non nel calcio. I casi illustri Le parole dell'ex giocatore della Juventus Fabio Cannavaro sul futuro dei bianconeri e sul prossimo podio del campionato ...Il portiere polacco salterà le prime due gare di serie A contro Sassuolo e Sampdoria TORINO (ITALPRESS) - Piove sul bagnato in casa Juventus.