Il Paradiso delle Signore si ferma: ecco da quando e perché. Anticipazioni choc per Gemma

Il Paradiso delle Signore: c'è trepidante attesa per l'inizio della nuova stagione. Gli attori sono tornati sul set alla fine di aprile, ma ora si fermeranno anche loro per le vacanze (brevi): ecco i particolari della news. Il Paradiso delle Signore si ferma: l'annuncio degli attori e le reazioni Sono stati proprio alcuni loro a far sapere, attraverso i social, che le riprese avranno uno "stop". Da quando? Da oggi, lunedì 8 agosto. Il set riaprirà dopo Ferragosto. A dirlo sono stati per esempio Alessandro Tersigni alias Vittorio Conti, direttore de "Il Paradiso delle Signore" con un simpatico post che lo vede insieme a Filippo Scafia – Roberto Landi, e Pietro Masotti – Marcello ...

