tempoweb : Il centrodestra chiude sui collegi Riprende il tavolo di coalizione #ElezioniPolitiche22 #8agosto @filcal… - com_notizie : #ElezioniPolitiche2022 Il #Pd chiude gli accordi con #Fratoianni #Bonelli #DiMaio e #Tabacci. Il segretario #Letta:… - tg2rai : #Politico, #centrosinistra ancora fermo sul nodo alleanze. In bilico il sì di #Fatoianni. #PD, critica #Renzi. La… - GiampaoloScopa : Il leader di Italia Viva chiude all’ipotesi di un’alleanza con il centrodestra: andiamo da soli, hanno votato contr… - massimo_san : RT @Open_gol: Il leader di Italia Viva chiude all’ipotesi di un’alleanza con il centrodestra: andiamo da soli, hanno votato contro Draghi… -

Intanto nel, si consuma un braccio di ferro sui migranti, con la Meloni che ripropone il blocco navale davanti alla Libia e la Lega che rilancia i decreti Sicurezza. Salvini, ieri sera ...... Lega e, con il bene dell'Italia come unico obiettivo. Il 25 settembre si cambia!". ... Per il Pd sicosì la partita delle alleanze , ribadito il no al Movimento 5 Stelle. "Si è ...Centrodestra al lavoro sul programma ... Il segretario dem: "Gli accordi sono chiusi: da oggi ognuno fa la sua corsa". Il leader pentastellato: "In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del ...Letta chiude l'accordo con Verdi e Si ma lo definisce elettorale, non di governo. Per non scontentare Calenda, che farà il centrino del Pd ...