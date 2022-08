I successi degli Usa? Non vincono guerre dal ’45 (Di lunedì 8 agosto 2022) Dalla fine della seconda guerra mondiale gli Usa non hanno mai chiuso le porte del tempio di Giano. E, singolarmente, non hanno più vinto una guerra. Neanche veramente perso, va detto. Diciamo, lasciate a metà dopo anni e anni, al mutar di presidente. Altra singolarità: un presidente del Paese militarmente più potente del mondo che dura meno di tutti gli altri; quattro anni, in pratica tre, perché uno deve passarlo a cercare di farsi rieleggere. Le bombe di Hiroshima e Nagasaki Per non venir tacciati di imprecisione, a dire il vero una guerra gli Usa l’hanno vinta, quella per invadere Grenada nel 1983, un’isola equivalente suppergiù all’italiana Elba. Prima di allora, ecco la clamorosa vittoria su Germania e Giappone. Più clamorosa la seconda (la prima fu condivisa). E siglata da un’americanata tanto spettacolare da restare nell’immaginario più della ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 8 agosto 2022) Dalla fine della seconda guerra mondiale glinon hanno mai chiuso le porte del tempio di Giano. E, singolarmente, non hanno più vinto una guerra. Neanche veramente perso, va detto. Diciamo, lasciate a metà dopo anni e anni, al mutar di presidente. Altra singolarità: un presidente del Paese militarmente più potente del mondo che dura meno di tutti gli altri; quattro anni, in pratica tre, perché uno deve passarlo a cercare di farsi rieleggere. Le bombe di Hiroshima e Nagasaki Per non venir tacciati di imprecisione, a dire il vero una guerra glil’hanno vinta, quella per invadere Grenada nel 1983, un’isola equivalente suppergiù all’italiana Elba. Prima di allora, ecco la clamorosa vittoria su Germania e Giappone. Più clamorosa la seconda (la prima fu condivisa). E siglata da un’americanata tanto spettacolare da restare nell’immaginario più della ...

