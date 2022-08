Costumi da bagno: Attenzione!!! Se non li lavi così, li rovini irrimediabilmente! (Di lunedì 8 agosto 2022) La libertà che regalano i Costumi da bagno è impareggiabile, non solo! I loro colori, le loro forme, mettono allegria solo a guardarli. Al di là del rapporto personale che ognuno ha con il proprio corpo, sul bordo della piscina o sul bagnasciuga, immancabilmente sono loro a farla da padrona. E li scegliamo con cura, per mettere in risalto le curve, l’incarnato, coprire quelle che riteniamo imperfezioni e valorizzare i nostri punti forza. A volte ci affezioniamo anche alla loro vestibilità e spiace, spiace molto, quando a forza di lavaggi appaiono scoloriti o cedono perché il tessuto ha perso elasticità. Non basta, ma aiuta, sciacquarlo ogni volta per liberarlo da cloro o salsedine. Poi, però, bisogna anche saperlo lavare come si deve. Seguite i nostri consigli, l’anno prossimo lo ritroverete sempre sgargiante e con la sua vestibilità consueta, con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 agosto 2022) La libertà che regalano idaè impareggiabile, non solo! I loro colori, le loro forme, mettono allegria solo a guardarli. Al di là del rapporto personale che ognuno ha con il proprio corpo, sul bordo della piscina o sul bagnasciuga, immancabilmente sono loro a farla da padrona. E li scegliamo con cura, per mettere in risalto le curve, l’incarnato, coprire quelle che riteniamo imperfezioni e valorizzare i nostri punti forza. A volte ci affezioniamo anche alla loro vestibilità e spiace, spiace molto, quando a forza di lavaggi appaiono scoloriti o cedono perché il tessuto ha perso elasticità. Non basta, ma aiuta, sciacquarlo ogni volta per liberarlo da cloro o salsedine. Poi, però, bisogna anche saperlo lavare come si deve. Seguite i nostri consigli, l’anno prossimo lo ritroverete sempre sgargiante e con la sua vestibilità consueta, con ...

