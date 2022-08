Contatti fra Di Maio e il Partito animalista: vale lo 0,6 per cento (Di lunedì 8 agosto 2022) Qua la zampa. Sono in corso Contatti fra Impegno civico e il Partito animalista italiano. Luigi Di Maio e Bruno Tabacci in queste ore stanno lavorando per ampliare la base elettorale. Lo scenario dopo l'addio di Carlo Calenda all'alleanza con il Pd è mutato anche per il ministro degli Esteri. E' possibile, molto possibile, che si riveda il patto sui collegi uninominali che in un primo tempo, prima che Azione rompesse l'intesa, non sarebbero dovuti andare a ex esponenti del M5s con l'eventualità, prospettata dal Nazareno, di candidare Di Maio nelle liste dem attraverso il diritto di tribuna. Ora tutto è in movimento, e c'è chi parla di collegi blindati in Campania per l'ex capolitico del M5s. E, nonostante il silenzio che regna tra i marmi della Farnesina, il nuovo Partito ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 8 agosto 2022) Qua la zampa. Sono in corsofra Impegno civico e ilitaliano. Luigi Die Bruno Tabacci in queste ore stanno lavorando per ampliare la base elettorale. Lo scenario dopo l'addio di Carlo Calenda all'alleanza con il Pd è mutato anche per il ministro degli Esteri. E' possibile, molto possibile, che si riveda il patto sui collegi uninominali che in un primo tempo, prima che Azione rompesse l'intesa, non sarebbero dovuti andare a ex esponenti del M5s con l'eventualità, prospettata dal Nazareno, di candidare Dinelle liste dem attraverso il diritto di tribuna. Ora tutto è in movimento, e c'è chi parla di collegi blindati in Campania per l'ex capolitico del M5s. E, nonostante il silenzio che regna tra i marmi della Farnesina, il nuovo...

