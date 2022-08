Colpo di calore: come prevenirlo, riconoscerlo e trattarlo. I consigli dell'esperto (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra le conseguenze più serie del caldo eccessivo di questa estate c’è il Colpo di calore: «Si tratta di un aumento della temperatura corporea dovuto a un incremento della produzione di caldo da parte dell’organismo, che non riesce ad essere bilanciato dai meccanismi fisiologici di dispersione» spiega il dott. Nicola Castaldini, Direttore Sanitario e specialista in medicina interna al Primus Forlì Medical Center. Possibile anche in città, dove le temperature sono molto alte, si può prevenire per esempio evitando l’esposizione e l’attività fisica nelle ore centrali della giornata. Leggi anche › Caldo, aumentano zanzare e insetti: i consigli della Società Italiana di Medicina ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra le conseguenze più serie del caldo eccessivo di questa estate c’è ildi: «Si tratta di un aumentoa temperatura corporea dovuto a un incrementoa produzione di caldo da parte’organismo, che non riesce ad essere bilanciato dai meccanismi fisiologici di dispersione» spiega il dott. Nicola Castaldini, Direttore Sanitario e specialista in medicina interna al Primus Forlì Medical Center. Possibile anche in città, dove le temperature sono molto alte, si può prevenire per esempio evitando l’esposizione e l’attività fisica nelle ore centralia giornata. Leggi anche › Caldo, aumentano zanzare e insetti: ia Società Italiana di Medicina ...

