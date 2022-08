Casciana Terme piange la morte di Angelo Ciurli - Cronaca - lanazione.it

(Di lunedì 8 agosto 2022)avrebbe compiuto 76 anni il prossimo mese Ieri, in piena notte, in uno dei reparti dell'ospedale di Pontedera dove da qualche giorno era ricoverato, è morto. Una forte ...

PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Scopriamo le colline in vespa, in moto o a piedi - MarcoPibia : #vitaindomutrotta #proverbio #pibias #mp29 #proudtobedifferent #diariodibordo #appuntidiviaggio #memories… - MarcoPibia : #vitaindomutrotta #georgebernardshaw #pibias #mp29 #proudtobedifferent #diariodibordo #appuntidiviaggio #memories… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Bruciano delle sterpaglie a Perignano - MarcoPibia : #vitaindomutrotta #margheritahack #pibias #mp29 #proudtobedifferent #diariodibordo #appuntidiviaggio #memories… -

PisaToday

Attualmente era presidente della Unione Sportiva, lo stadio di calcio era praticamente la sua seconda casa, ha anche ricoperto l'incarico di delegato della Figc, incarico del quale ...Valdera, 52 casi: Peccioli 5, Palaia 4, Bientina 7, Lajatico 1, Buti 4, Ponsacco 9, Calcinaia 6, Terricciola 2, Pontedera 11, Santa Maria a Monte 2,Lari 1. Alta Valdicecina, 12 casi: ... Finanziamento regionale per la riqualificazione della piscina comunale di Casciana Terme Ieri, in piena notte, in uno dei reparti dell’ospedale di Pontedera dove da qualche giorno era ricoverato, è morto Angelo Ciurli. Una forte crisi respiratoria se l’è portato via all’improvviso, all’in ...Si chiama Cambia vita ed è un progetto per ripopolare Rocca San Casciano che offre gratuitamente la casa a chi vuole fare una prova prima di trasferirsi ...