Calenda su Twitter all’attacco di Bonino e Letta: «Sapevano come avremmo rotto, è ora di voltare pagina» (Di lunedì 8 agosto 2022) L’account Twitter di Carlo Calenda continua ad essere al centro della politica italiana. Il leader di Azione, dopo aver letto i giornali stamattina, lo usa per rispondere alle accuse di Emma Bonino ed Enrico Letta. E per andare all’attacco: «Se c’è una cosa cosa acclarata è che il patto con il Pd era vantaggioso come posti. Le motivazioni della rottura non sono lì. Semplicemente ho provato a tenere il centro e sinistra su una linea coerente. Letta ha scelto il tutti dentro. Dovevo provarci. Nessun rimpianto», esordisce Calenda. Che poi svela un retroscena: «Eravamo anche disponibili a veder aderire Fratoianni e co. Ma le regole erano chiare tra di noi. No dichiarazioni contrarie a quanto appena firmato, no patti contrapposti. Perché altrimenti sarebbe ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) L’accountdi Carlocontinua ad essere al centro della politica italiana. Il leader di Azione, dopo aver letto i giornali stamattina, lo usa per rispondere alle accuse di Emmaed Enrico. E per andare: «Se c’è una cosa cosa acclarata è che il patto con il Pd era vantaggiosoposti. Le motivazioni della rottura non sono lì. Semplicemente ho provato a tenere il centro e sinistra su una linea coerente.ha scelto il tutti dentro. Dovevo provarci. Nessun rimpianto», esordisce. Che poi svela un retroscena: «Eravamo anche disponibili a veder aderire Fratoianni e co. Ma le regole erano chiare tra di noi. No dichiarazioni contrarie a quanto appena firmato, no patti contrapposti. Perché altrimenti sarebbe ...

GiuseppeConteIT : In molti mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti… - carlosibilia : PD fa accordi con tutti. Da #Fratoianni, a Calenda alla Gelmini. Con tutti tranne che con @GiuseppeConteIT e il… - EnricoLetta : #Calenda? Chi non rispetta la parola data che credibilità può avere con gli elettori? Adesso avanti con il PD, con… - geascanca : Questa vicenda almeno chiarisce involontariamente una cosa: l’elettorato di Calenda è di destra, tendenzialmente - davcarretta : Calenda che mette in pratica il “metodo Draghi”. Pari pari. -