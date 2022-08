"Calenda me l'ha detto, lo bacio...": il retroscena-bomba che imbarazza Azione, cosa è successo (Di lunedì 8 agosto 2022) Serata infuocata a In Onda su La7. Riccardo Magi di +Europa, ospite in collegamento, ha rivelato un retroscena su quanto accaduto negli ultimi giorni. Per capire la portata delle sue affermazioni, bisogna fare un passo indietro. Qualche giorno fa infatti Carlo Calenda ha siglato un patto con Enrico Letta per presentarsi insieme al voto del 25 settembre. Ebbene a quanto pare, subito dopo la firma del patto sarebbe accaduto qualcosa. Calenda infatti ha baciato Enrico Letta. Ma subito dopo, per rassicurare i presenti avrebbe detto, sempre secondo quanto riportato da Magi "se volete bacio anche Fratoianni". Parole poi smentite da quanto accaduto ieri. Il leader di Azione infatti avrebbe preferito una coalizione in solitaria col Pd. Poi l'apertura di Letta a Fratoianni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Serata infuocata a In Onda su La7. Riccardo Magi di +Europa, ospite in collegamento, ha rivelato unsu quanto accaduto negli ultimi giorni. Per capire la portata delle sue affermazioni, bisogna fare un passo indietro. Qualche giorno fa infatti Carloha siglato un patto con Enrico Letta per presentarsi insieme al voto del 25 settembre. Ebbene a quanto pare, subito dopo la firma del patto sarebbe accaduto qualinfatti ha baciato Enrico Letta. Ma subito dopo, per rassicurare i presenti avrebbe, sempre secondo quanto riportato da Magi "se voleteanche Fratoianni". Parole poi smentite da quanto accaduto ieri. Il leader diinfatti avrebbe preferito una coalizione in solitaria col Pd. Poi l'apertura di Letta a Fratoianni e ...

EnricoLetta : Ho ascoltato @CarloCalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia… - Agenzia_Ansa : Rottura tra M5s e Pd. 'A Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di… - TgLa7 : #Calenda, non intendo andare avanti con alleanza con Pd. Lo ha detto parlando a in Mezz'ora in piu' di Lucia Annunziata - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #RiccardoMagi di #+Europa rivela un retroscena: 'Dopo il patto con Letta, #Calenda ha detto bacio anche #Fratoianni'… - TodaroStefano : @pietroraffa Ma chi l'ha detto, Calenda o Renzi? -