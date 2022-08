Calciomercato Milan – Sesko può rimanere al RB Salisburgo: le ultime (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante l'interesse del Milan e di altre big europee, Benjamin Sesko potrebbe rimandare la partenza alle prossime finestre di Calciomercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante l'interesse dele di altre big europee, Benjaminpotrebbe rimandare la partenza alle prossime finestre di

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - infoitsport : Calciomercato Milan, Maldini fa sul serio: sì a questa formula - infoitsport : Calciomercato Milan, colpo low-cost per Pioli -