(Di lunedì 8 agosto 2022), ristorante atorna a far parlare di sé grazie alla modernità con la quale locontinua a stupire stampa e avventori: pescato freschissimo,nelle, rispetto della stagionalità ma anche innovazione e sperimentazione. “Ogni giorno selezioniamo solo il miglior pescato di giornata e frutta e verdura di stagione, per questo il nostro menù non è mai lo stesso, non sappiamo cosa il mare ci regalerà di giorno in giorno – spiega lo– prendiamo il pesce fresco direttamente dai pescarecci locali o dall’asta diin base a quello che il mare ci offre: tartare e carpacci freschi di giornata accompagnati da frutta e verdura di ...

ilfaroonline : Borgo Salino a Fiumicino: la ricercatezza delle materie prime, lo Chef Agostino Valente -

Il Faro online

Una situazione non 'nuova' per la strada principale diSan Biagio, dove già nel 2019 era nata ... 'Siccità, ingressione del cuneo, clima impazzito e capitozzature selvagge fanno il resto - ...'La presenza dei pescatori di Ponza è una grossa occasione per la cucina - precisa lo chef Agostino Valente, del ristorante '' di via Torre Clementina - Sto infatti preparando una ... Borgo Salino a Fiumicino: la ricercatezza delle materie prime, lo Chef Agostino Valente La località che sposa tradizione e innovazione, una filosofia quello dello Chef Agostino Valente che sta conquistando Fiumicino e non solo grazie al know how che contraddistingue la cucina di Borgo Sa ...Dai trekking notturni ai picnic. dalla musica ai fuochi d’artificio in spiaggia, dai giardini di antiche fortezze ai concerti. E poi cinema all’aperto, degustazioni di vino, osservatori astronomici ap ...