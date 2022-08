Blinken lancia la nuova strategia Usa per l’Africa Anche contro la Cina

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il segretario di Stato statunitense, Antony, coglie l’occasione del suo viaggio in Africa di questi giorni per svelare ladell’amministrazione Biden per il continente. Dellasi sa già molto,grazie a un articolo informato di Foreign Policy che in questi ultimi giorni ha ricevuto molte attenzioni. Riguarderà “il rafforzamento della democrazia, della governance e della sicurezza; l’attenzione al recupero delle pandemie e alle opportunità economiche; la risoluzione della crisi climatica e una “giusta” transizione energetica per il continente; la promozione di società aperte”. Messa così, è un piano totale che dà forza alla convocazione, annunciata due settimane fa, della grande riunione con cui Joe Biden intende portare tutti i leader africani a Washington dal 13 ...

...la centrale per il terrore " - con l'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) che... In piena risposta a Pechino, il segretario di Stato americano Antonyha incontrato gli ...... "Quasi la metà della flotta globale - dice ANTONY, SEGRETARIO DI STATO USA - quasi il 90% ... Dure ricadute diplomatiche alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan e Seul La Cinala più grande ...Il segretario di Stato americano per la seconda volta nell'Africa subsahariana, per un tour che lo porterà anche nella Repubblica democratica del Congo e in Ruanda ...Navi e caccia cinesi effettuano manovre a Taiwan, nello Stretto di Formosa, con 49 di loro che attraversano la linea di demarcazione mediana.