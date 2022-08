Benzina e Diesel: arriva la proroga del taglio dei prezzi (Di lunedì 8 agosto 2022) Attraverso il Dl Aiuti bis è stato prorogato il taglio dei prezzi sui carburanti e quindi sia sulla Benzina che sul Diesel arrivano buone notizie per gli automobilisti dal momento che il taglio sui prezzi dei carburanti è stato prorogato fino al prossimo 20 settembre. Il taglio era incluso nel Dl Aiuti bis, approvato dall’esecutivo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 8 agosto 2022) Attraverso il Dl Aiuti bis è statoto ildeisui carburanti e quindi sia sullache sulno buone notizie per gli automobilisti dal momento che ilsuidei carburanti è statoto fino al prossimo 20 settembre. Ilera incluso nel Dl Aiuti bis, approvato dall’esecutivo L'articolo proviene da Consumatore.com.

AngeloCiocca : La quantità di CO2 emessa dalle auto in Europa è l'1% della quantità di CO2 totale emessa dall'uomo. Sicuri che blo… - AcCucchi : RT @Cpt_JTK: ??? VEDIAMOCI CHIARO Questa sera metteremo a confronto la versione di @RedRonnie con quella della pompa di benzina. Ci cont… - CorriereUmbria : Benzina e diesel, prezzi in calo. Sale il metano, stabile il gpl. Codacons: 'Ritocchi impercettibili, sbagliato esu… - BinaryOptionEU : RT 'Benzina e diesel, #8agosto: prezzi in forte calo. - Adnkronos : Benzina e diesel, #8agosto: prezzi in forte calo. -