Atletica | successo di Tamberi in Ungheria dopo lo stop per Covid

(Di lunedì 8 agosto 2022) Gianmarcotornaloforzato, causa, e subito conquista unin. L’atleta azzurro ha infatti vinto la tappa magiara di tipo Gold del Continetal Tour, grazie alla misura di 2.24 superata al primo tentativo. Per lui percorso netto durante la gara, senza lasciar occasione agli avversari di avvicinarsi. Alle sue spalle si sono classificati il tedesco Potye, arrivato a 2.27 con l’azzurro, ma fallendo la misuratre tentativi. In terza posizione invece si è posizionato l’ucraino Andriy Protsenko, bronzo mondiale a Eugene. Prossimo appuntamento perora è il meeting di Monaco di Diamond League, in programma tra tre giorni allo stadio Louis II. SportFace.

L'olimpionico salta 2,24 a Szekesfehervara, tra due giorni nuovo test a Montecarlo ROMA (ITALPRESS) - Gianmarco Tamberi torna dopo il Covid e vince.