Ascolti Tv 7 agosto 2022 | Reazione a Catena va forte anche di domenica

(Di lunedì 8 agosto 2022)tv del 7in prima serata su Rai1 La Dama Velata in replica ha conquistato una media di 2.053.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Canale 5 Contra La Parte Avversa 1.159.000 (9,...

Teleblogmag : #ladamavelata conquista ancora la prima serata della domenica estiva di #raiuno #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente… - davidemaggio : #AscoltiTV | Domenica 7 agosto 2022· La Dama Velata in replica (16.6%) fa molto meglio della prima tv di Canale 5… - fabiofabbretti : Da segnalare ieri pomeriggio su Tv8 la #MotoGP al 12.2% - fabiofabbretti : Le repliche de #LaDamaVelata si confermano a oltre 2 milioni (16.6%), Canale 5 ferma al 9.2% con #Contra, le serie… - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 7 agosto 2022: La dama velata si impone su Contra, nessun altro sopra il milione #ascoltiTV -

tv del 72022 in prima serata su Rai1 La Dama Velata in replica ha conquistato una media di 2.053.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Canale 5 Contra La Parte Avversa 1.159.000 (9,...I dati di questa estate spingeranno chi di dovere a 'riaprire il caso' de La dama velatatv domenica 72022: dati prime time Rai Uno - La dama velata ha avuto l'attenzione di 2.053."Mi ha messo la lingua in bocca sul set", il retroscena raccontato dalla conduttrice di Canale5 Proseguono le vacanze spensierate di Barbara d'Urso che ...Mercoledì 10 ottobre presso il Fogliano Hotel al Lido di Latina l'esibizione di Gué Pequeno, uno dei rapper di punta della scena hip hop italiana ...