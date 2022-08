Alfonso Signorini rivela sul GF VIP 7 | “Da qui a settembre nuovi indizi”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 8 agosto 2022) Siamo tutti in fibrillazione per il cast del Grande Fratello Vip 7. Manca ancora più di un mese all’inizio del reality di Canale 5 e gli occhi sono tutti puntati su, l’unico che può dire veramente quali scelte sono state fatte quest’anno e dove vorrà andare la narrazione televisiva. Intanto dalle Dolomiti, il conduttore anticipa qualcosa.apre sul cast del Grande Fratello Vip 7: “Da qui a“ Il conduttore del reality più seguito d’Italia in questi giorni è in vacanza sulle Dolomiti, dove sta facendo del trekking per prepararsi a questo nuovo anno televisivo che l’attende. Se tutto andrà come sperato, il GF VIP 7 sarà l’edizione più lunga di sempre e ci vorranno nervi ben saldi ed una grande tempra per reggere ...