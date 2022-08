Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 agosto 2022: una tragedia in arrivo? (Di domenica 7 agosto 2022) Un posto al sole, durante la prossima settimana di programmazione, non smetterà di regalare emozioni e puntate davvero al cardiopalma. Le anticipazioni dall'8 al 12 agosto 2022, infatti, sottolineano che Nunzio sarà determinato a ritrovare Chiara, ma avrà bisogno di denaro per pagare un investigatore privato, così deciderà di sedersi nuovamente al tavolo da poker. Qui, però, ritroverà un vecchio avversario. Intanto, proseguirà la crisi tra Raffaele ed Ornella, nonostante i tentativi di Viola di farli riavvicinare. In seguito, mentre Franco, Angela e Bianca saranno pronti a partire per le vacanze, Mariella prenderà una decisione che potrebbe avere su Guido una reazione inaspettata. Poco dopo, Raffaele cercherà di riconquistare Ornella, mentre Mariella proverà a far accettare a Guido ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 agosto 2022) Unal, durante la prossima settimana di programmazione, non smetterà di regalare emozioni e puntate davvero al cardiopalma. Le'8 al 12, infatti, sottolineano che Nunzio sarà determinato a ritrovare Chiara, ma avrà bisogno di denaro per pagare un investigatore privato, così deciderà di sedersi nuovamente al tavolo da poker. Qui, però, ritroverà un vecchio avversario. Intanto, proseguirà la crisi tra Raffaele ed Ornella, nonostante i tentativi di Viola di farli riavvicinare. In seguito, mentre Franco, Angela e Bianca saranno pronti a partire per le vacanze, Mariella prenderà una decisione che potrebbe avere su Guido una reazione inaspettata. Poco dopo, Raffaele cercherà di riconquistare Ornella, mentre Mariella proverà a far accettare a Guido ...

