Tregua tra Israele e Palestina | l’Egitto media | si discute di un cessate il fuoco per stasera

Leggi su open.online

(Di domenica 7 agosto 2022) Al terzo giorno di combattimenti nella Striscia di Gaza, scaturiti dall’avvio, da parte dell’esercito israeliano, dell’operazione Breaking Dawn contro la Jihad islamica palestinese, tra le autorità israeliane e palestinesi sarebbe in corso un colloquio per stabilire unata dal. Una fonte israeliana, riportata da Haaretz, e fonti palestinesi citate daiinternazionali, parlano di un accordo, ancora da finalizzare nei dettagli, per unilgià da questa sera, più precisamente per le 20 (ora locale). Una fonte diplomatica egiziana, ha ammonito che il tempo a disposizione «è limitato», massimo 48 ore: più il tempo passa più «la situazione umanitaria a Gaza peggiora» e questo potrebbe spingere Hamas ad aggiungersi alla lotta. Finora gli attacchi ...