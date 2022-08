Traffico Roma del 07-08-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code per incidente sulla diramazione dinord tra Fianono e Castelnuovo di Porto verso della Grande Raccordo Anulare in zonaEst Tiburtina chiusa per un incendio via di Salone tra via Andrea Noale e via Collatinaincolonnato sulla via Pontina tra via di Decima e Spinaceto in direzione Eur un incidente rallenta ilpoi Al km 8 e 700 della via Litoranea siamo tra Villaggio Tognazzi e Capocotta alle 20:45 allo stadio Olimpico l’amichevole traShakhtar Donetsk previste le consuete modifiche alla viabilità intorno allo stadio con divieti di fermata e area di parcheggio Delica in Piazzale Clodio n via della diciassettesima Olimpiade l’aria della foritalico è servita dalla linea tram 2 da ...