Tentato omicidio a Roma, accoltella il ‘rivale’: arrestato 35enne (Di domenica 7 agosto 2022) Prima l’ha accoltellato all’uscita dell’ascensore della sua abitazione, al Quarticciolo, in via Locorotondo, poi ha cercato di fuggire e di non farsi ‘beccare’ dalla Polizia. Senza riuscirci perché la sua fuga è stata breve: l’aggressore, infatti, ieri pomeriggio è stato fermato, poi arrestato per Tentato omicidio. accoltellamento al Quarticciolo La vittima, un italiano di 39 anni, ieri pomeriggio è stato aggredito e accoltellato all’uscita dell’ascensore di casa. È stato colpito con i fendenti, ha ‘ricevuto’ varie coltellate all’addome e ha riportato diversi tagli alle braccia: ora, infatti, è in condizioni critiche in ospedale. Prima è stato portato al Policlinico Casilino, poi all’Umberto I dove ora i medici stanno tentando il possibile per salvargli la vita. Chi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Prima l’hato all’uscita dell’ascensore della sua abitazione, al Quarticciolo, in via Locorotondo, poi ha cercato di fuggire e di non farsi ‘beccare’ dalla Polizia. Senza riuscirci perché la sua fuga è stata breve: l’aggressore, infatti, ieri pomeriggio è stato fermato, poipermento al Quarticciolo La vittima, un italiano di 39 anni, ieri pomeriggio è stato aggredito eto all’uscita dell’ascensore di casa. È stato colpito con i fendenti, ha ‘ricevuto’ varie coltellate all’addome e ha riportato diversi tagli alle braccia: ora, infatti, è in condizioni critiche in ospedale. Prima è stato portato al Policlinico Casilino, poi all’Umberto I dove ora i medici stanno tentando il possibile per salvargli la vita. Chi è ...

