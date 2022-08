Senesi, niente Italia: il difensore sbarca in Premier League (Di domenica 7 agosto 2022) Il difensore argentino Marcos Senesi, avvicinato a diversi club Italiani, giocherà in Premier League nel Bournemouth Non ci sarà lo sbarco in Serie A per Senesi, difensore argentino di origini Italiane che nella scorsa stagione si è ben distinto con il Feyenoord. ?Marcos Senesi ya está en Inglaterra y a partir de este lunes se hará exámenes médicos para firmar con el Bournemouth.*??Como se dijo aquí, el operación con el Feyenoord es de €15M mas 2M en bonos. *??El defensor ?? ?? hasta junio 2026 con chances de extender por un año más.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 7, 2022 Dopo le molte voci che lo accostavano ai nostri club, Roma e Napoli su tutte, il difensore passerà al Bournemouth per circa 15 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Ilargentino Marcos, avvicinato a diversi clubni, giocherà innel Bournemouth Non ci sarà lo sbarco in Serie A perargentino di originine che nella scorsa stagione si è ben distinto con il Feyenoord. ?Marcosya está en Inglaterra y a partir de este lunes se hará exámenes médicos para firmar con el Bournemouth.*??Como se dijo aquí, el operación con el Feyenoord es de €15M mas 2M en bonos. *??El defensor ?? ?? hasta junio 2026 con chances de extender por un año más.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 7, 2022 Dopo le molte voci che lo accostavano ai nostri club, Roma e Napoli su tutte, ilpasserà al Bournemouth per circa 15 milioni ...

