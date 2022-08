Probabili formazioni Spezia-Empoli: prima giornata Serie A 2022/2023 (Di domenica 7 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Spezia-Empoli, match della prima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 20:45 di domenica 14 agosto nella cornice del Picco. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Spezia – Spazio al 3-5-2 con Verde e Nzola in attacco. Gyasi e Reca i due quinti. Da valutare Maggiore. Empoli – Ballottaggio tra Satriano e Cambiaghi in attacco al fianco di Destro. Alle loro spalle pronto Bajrami. Luperto ed Ismajli in difesa. Le Probabili formazioni Spezia (3-5-2): Zoet; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di domenica 14 agosto nella cornice del Picco. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 3-5-2 con Verde e Nzola in attacco. Gyasi e Reca i due quinti. Da valutare Maggiore.– Ballottaggio tra Satriano e Cambiaghi in attacco al fianco di Destro. Alle loro spalle pronto Bajrami. Luperto ed Ismajli in difesa. Le(3-5-2): Zoet; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, ...

